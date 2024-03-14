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  1. У світі

Ціни на шоколад у всьому світі різко зростуть: на африканських заводах з переробки какао закінчуються боби

15:55, 14 березня 2024
Основні африканські заводи з виробництва какао в Кот-д'Івуарі та Гані припинили або скоротили переробку, оскільки вони не можуть дозволити собі купувати боби.
Ціни на шоколад у всьому світі різко зростуть: на африканських заводах з переробки какао закінчуються боби
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Головні африканські заводи з виробництва какао в Кот-дʼІвуарі та Гані припинили або скоротили переробку, бо не можуть дозволити собі купувати какао-боби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири торговельні джерела.

Видання вказує, що незабаром ціни на шоколад у всьому світі, ймовірно, різко зростуть.

Так, виробники шоколаду вже підвищили ціни після трьох років поганого врожаю какао, а зараз очікується четвертий невтішний урожай у двох країнах, які забезпечують майже 60% світового виробництва какао.

«Нам потрібне масове знищення попиту, щоб наздогнати знищення пропозиції», — заявив світовий експерт з какао з Tropical Research Services Стів Уотерідж.

Контрольований державою завод Transcao у Кот-дʼІвуар припинив закупівлю бобів через їхню ціну. Незабаром можуть закритися й інші великі заводи, де виробляється майже половина какао у світі.

Водночас у Гані, яка є другим за величиною виробником какао, від початку сезону в жовтні більшість із восьми її заводів неодноразово призупиняли роботу на кілька тижнів. У державній Cocoa Processing Company (CPC) кажуть, що працюють на 20% потужностей через брак бобів.

Зростання цін зруйнувало традиційний механізм глобальної торгівлі какао, за яким фермери продають боби місцевим дилерам, які потім продають їх переробним заводам або глобальним торговцям.

Тепер місцеві дилери часто платять фермерам надбавку до вихідної ціни, щоб все-таки отримати боби. Дилери продають боби за вищими цінами замість того, щоб постачати їх за заздалегідь узгодженими цінами. Світові трейдери готові купувати за будь-яку ціну, щоб виконати свої зобовʼязання перед шоколадними фірмами, тоді як місцевим переробникам часто не вистачає бобів.

Міжнародна організація з виробництва какао вважає, що невідповідність попиту і пропозиції залишить ринок із дефіцитом у 374 тисячі тонн цього сезону, тоді як у минулому сезоні він становив 74 тисячі тонн.

Раніше ми писали, що світу загрожує подорожчання шоколаду та інших кондитерських виробів — усе через какао.

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