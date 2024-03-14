У Мін’юсті прокоментували реєстрацію законопроєкту про звільнення засуджених для служби за контрактом

За словами Міністерства юстиції, цей законопроєкт – це спільна робота депутатів, Мін‘юсту, Міноборони та Генштабу.

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Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення засуджених для служби за контрактом.

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, проєктом закону №11079 пропонується внести зміни до законодавства, надавши засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови, що вони підуть служити за контрактом.

Вона пояснила, що цей законопроєкт – це спільна робота депутатів, Мін‘юсту, Міноборони та Генштабу.

«Ми напрацювали механізм мобілізації засуджених та людей із судимістю, який задовольнив всі сторони. У разі прийняття документу, що, впевнена, відбудеться доволі скоро, засуджені зможуть приєднатися до лав ЗСУ. А це – тисячі людей, які можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої важливої роботи, необхідної у ЗСУ», - зазначила заступниця міністра.

Наразі чинне законодавство забороняє мобілізовувати засуджених та осіб із судимістю навіть за їхнім бажанням.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Денис Малюська анонсував внесення до Ради законопроекту про мобілізацію ув'язнених.

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