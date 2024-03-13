У Раді зареєстрували законопроект про звільнення засуджених для служби за контрактом у ЗСУ

У Раду внесли законопроєкт про умовно-дострокове звільнення засуджених для військової служби за контрактом під час особливого періоду.

У Верховній раді зареєстрували законопроект про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України.

Проект закону №11079 який носить назву про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду, опубліковано на сайті Верховної Ради 13 березня.

Наразі текст даного законопроекту відсутній.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Денис Малюська анонсував внесення до Ради законопроекту про мобілізацію ув'язнених.

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