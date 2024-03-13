В Раде зарегистрировали законопроект об освобождении осужденных для службы по контракту в ВСУ

В Раду внесли законопроект об условно-досрочном освобождении осужденных для военной службы по контракту во время особого периода.

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об освобождении осужденных для службы по контракту в Вооруженных силах Украины.

Проект закона №11079, который носит название о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода, опубликован на сайте Верховной Рады 13 марта.

В настоящее время текст данного законопроекта отсутствует.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писали, что Денис Малюська анонсировал внесение в Раду законопроекта о мобилизации заключенных.

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