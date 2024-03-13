В Европарламенте поддержали продление торговых льгот для Украины с ограничениями

Начаты переговоры с Советом ЕС по расширению торговой поддержки Украины.

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии 13 марта одобрили возобновление мер по либерализации торговли для Молдовы и внесли поправки в аналогичное предложение по Украине с целью усиления гарантий для фермеров ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Евродепутаты 347 голосами «за» поддержали внесение изменений в предложение Еврокомиссии по приостановке импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Евродепутаты вернули предложение в Комитет по международной торговле, чтобы он начал переговоры о внесении изменений в предложение Еврокомиссии с Советом ЕС.

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