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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о «клубе белого бизнеса», который получит ряд налоговых преимуществ

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о «клубе белого бизнеса», который получит ряд налоговых преимуществ

08:42, 14 марта 2024
Будет введен Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о «клубе белого бизнеса», который получит ряд налоговых преимуществ
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13 марта в Верховной Раде широкая группа народных депутатов во главе с главой Комитета по вопросам налоговой политики Даниилом Гетманцевым зарегистрировала ранее анонсированный законопроект о «клубе белого бизнеса».

Он называется «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» 11084.

Напомним, как ранее рассказал Даниил Гетманцев, суть законопроекта в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и имеет выше среднего по отрасли уровень заработной платы, то он получит ряд налоговых преимуществ.

«Это как раз о новом общественном договоре государства и бизнеса», – объяснил Гетманцев.

Проектом закона предлагается:

1) расширение содержания понятия «налоговый риск» и введение термина «комплаенс (управление налоговыми рисками)»;

2) введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

3) в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (далее – Перечень) ежеквартально будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п.);

4) ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет;

5) налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

а) мораторий на документальные проверки;

б) сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

в) индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

г) за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

д) налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Автор: Наталя Мамченко 

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