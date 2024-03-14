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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про «клуб білого бізнесу», який отримає низку податкових переваг

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про «клуб білого бізнесу», який отримає низку податкових переваг

08:42, 14 березня 2024
Буде запроваджено Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про «клуб білого бізнесу», який отримає низку податкових переваг
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13 березня у Верховній Раді велика група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань податкової політики Данилом Гетманцевим зареєструвала раніше анонсований законопроект про «клуб білого бізнесу».

Він має назву «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» 11084.

Нагадаємо, як раніше розповів Данило Гетманцев, суть законопроекту в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та має вищий за середній по галузі рівень заробітної плати, то він отримає низку податкових переваг.

«Це як раз про новий суспільний договір держави і бізнесу», - пояснив Гетманцев.

Проектом закону пропонується:

1) розширення змісту поняття «податковий ризик» та запровадження терміна «комплаєнс (управління податковими ризиками)»;

2) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

3) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (далі – Перелік) щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

4) ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет;

5) платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

а) мораторій на документальні перевірки;

б) скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

в) індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

г) за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

ґ) платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Автор: Наталя Мамченко 

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