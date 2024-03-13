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Закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах

Член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що законопроект 10449 про мобілізацію вирішує проблему, коли багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать.

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У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

  1. У світі

У Європарламенті підтримали продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

21:33, 13 березня 2024
Розпочато переговори з Радою ЄС щодо розширення торговельної підтримки України.
У Європарламенті підтримали продовження торговельних пільг для України з обмеженнями
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Депутати Європейського парламенту на пленарній сесії 13 березня схвалили поновлення заходів з лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до аналогічної пропозиції щодо України з метою посилення гарантій для фермерів ЄС. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Євродепутати 347 голосами «за» підтримали внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Євродепутати повернули пропозицію до Комітету з міжнародної торгівлі, аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС.

Також ми писали, що Європарламент ухвалив закон про обмеження ШІ, який передбачає заборону на системи біометричної ідентифікації правоохоронцями.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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