У Європарламенті підтримали продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

Розпочато переговори з Радою ЄС щодо розширення торговельної підтримки України.

Депутати Європейського парламенту на пленарній сесії 13 березня схвалили поновлення заходів з лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до аналогічної пропозиції щодо України з метою посилення гарантій для фермерів ЄС. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Євродепутати 347 голосами «за» підтримали внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Євродепутати повернули пропозицію до Комітету з міжнародної торгівлі, аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС.

Також ми писали, що Європарламент ухвалив закон про обмеження ШІ, який передбачає заборону на системи біометричної ідентифікації правоохоронцями.

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