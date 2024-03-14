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Відеодокази спростували слова водія про припарковане авто: суд притягнув його до відповідальності за нетверезе кермування

11:10, 14 березня 2024
21-річний чоловік стверджував поліції, що не керував авто у стані сп’яніння, а двигун був увімкнений, щоб працював обігрів, а фари горіли – щоб авто було видно.
Відеодокази спростували слова водія про припарковане авто: суд притягнув його до відповідальності за нетверезе кермування
ілюстративне фото
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Старокостянтинівський районний суд визнав 21-річного жителя Хмельницького району винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, оштрафував його на 17000 гривень та на 1 рік позбавив права керувати транспортними зобами. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Суд встановив, що 2 лютого 2024 року в с. Коржівка  Хмельницького району молодий чоловік керував автомобілем «Ауді» у стані алкогольного сп’яніння. Огляд на тверезість водія поліцейські провели на місці зупинки. Результат «Драгера» – 0,74  проміле.

Під час судового розгляду справи молодик заперечив, що керував автомобілем, позаяк той був припаркований. За його словами, на момент приїзду поліції в авто справді був увімкнений двигун – щоб працював обігрів, і горіли фари – щоб транспортний засіб було видно. Пояснив, що мав завезти двох знайомих додому, але на їхнє прохання випив пива. Тому просто сидів на місці водія і чекав, що приїде товариш, котрий замінить його за кермом.  

На думку суду, таке пояснення спростовує відеозапис з нагрудної камери поліцейського. На ньому зафіксовано рух автомобіля патрульних, на зустріч якому їде «Ауді». Поліція застосувала проблискові маячки та зупинилася. На проїжджій частині, не вимикаючи мотор і фари, зупинився і водій легковика. Під час розмови з патрульними зізнався, що випив пива, погодився пройти тест і не заперечував його результат.

Оцінивши усі докази у справі, суд дійшов висновку, що вина водія «Ауді» у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, доведена.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена до апеляційного суду.

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