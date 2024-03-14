Видеодоказательства опровергли слова водителя о припаркованном авто: суд привлек его к ответственности за нетрезвое вождение

21-летний мужчина утверждал полиции, что не управлял автомобилем в состоянии опьянения, а двигатель был включен, чтобы работал обогрев, а фары горели – чтобы авто было видно.

Староконстантиновский районный суд признал 21-летнего жителя Хмельницкого района виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, оштрафовал его на 17000 гривен и на 1 год лишил права управлять транспортными зобами. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Суд установил, что 2 февраля 2024 в с. Коржевка Хмельницкого района молодой человек управлял автомобилем «Ауди» в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр трезвости водителя полицейские провели на месте остановки. Результат «Драгера» – 0,74 промилле.

Во время судебного разбирательства молодой человек возразил, что управлял автомобилем, поскольку тот был припаркован. По его словам, на момент приезда полиции в авто действительно был включен двигатель – чтобы работал обогрев, и горели фары – чтобы транспортное средство было видно. Объяснил, что должен был завезти двух знакомых домой, но по их просьбе выпил пива. Поэтому просто сидел на месте водителя и ждал, что приедет товарищ, заменяющий его за рулем.

По мнению суда, такое объяснение опровергает видеозапись нагрудной камеры полицейского. На нем зафиксировано движение патрульного автомобиля, на встречу которому едет «Ауди». Полиция применила проблесковые маячки и остановилась. На проезжей части, не выключая мотор и фары, остановился и водитель легковушки. Во время разговора с патрульными признался, что выпил пива, согласился пройти тест и не отрицал его результат.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к выводу, что вина водителя «Ауди» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 КУоАП, доказана.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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