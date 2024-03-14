В Минюсте прокомментировали регистрацию законопроекта об освобождении осужденных для службы по контракту

По словам Министерства юстиции, этот законопроект – это совместная работа депутатов, Минюста, Минобороны и Генштаба.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об освобождении осужденных для службы по контракту.

По словам заместительницы министра юстиции Елены Высоцкой, проектом закона №11079 предлагается внести изменения в законодательство, предоставив осужденным право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания при условии, что они будут служить по контракту.

Она пояснила, что этот законопроект – это совместная работа депутатов, Минюста, Минобороны и Генштаба.

«Мы наработали механизм мобилизации осужденных и людей с судимостью, который удовлетворил все стороны. В случае принятия документа, что, уверена, произойдет достаточно скоро, осужденные смогут присоединиться к рядам ВСУ. А это – тысячи людей, которые могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой важной работе, необходимой в ВСУ», - отметила заместительница министра.

В настоящее время действующее законодательство запрещает мобилизовать осужденных и лиц с судимостью даже по их желанию.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писали, что Денис Малюська анонсировал внесение в Раду законопроекта о мобилизации заключенных.

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