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  1. В Україні

Передавав рф дані про системи ППО та дислокації вертольотів: на Харківщині викрили інформатора

14:27, 14 березня 2024
Інформатором рф виявився безробітний мешканець с. Близнюки.
Передавав рф дані про системи ППО та дислокації вертольотів: на Харківщині викрили інформатора
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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 46-річному чоловіку за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у грудні 2023 року безробітний мешканець с. Близнюки Лозівського району почав спілкуватись з представником рф через месенджер «Телеграм». Від ворога мешканець Харківщини отримав завдання на проведення підривної діяльності, на що погодився.

Зловмисник вишукував у Лозівському районі місця знаходження українських вертольотів та передав ці дані російському куратору.

Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО у місті. Цю інформацію він також передав ворогу, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона.

Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій, який був необхідний для підриву залізничних колій з метою порушення логістики постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині. Проте реалізувати зловмиснику це не вдалось: правоохоронці викрили чоловіка.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій.

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