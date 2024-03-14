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В Украине могут создать Специальную экономическую прокуратуру по аналогу САП

10:49, 14 марта 2024
Специальную экономическую прокуратуру предлагают создать для процессуального руководства по делам БЭБ.
В Украине могут создать Специальную экономическую прокуратуру по аналогу САП
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В парламенте собираются регистрировать законопроект о создании Специальной экономической прокуратуры, которая будет осуществлять процессуальное руководство по делам, расследуемым Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

Фактически СЭП сможет стать аналогом САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Напомним, что Бюро экономической безопасности предлагают перезагрузить и сделать его аналогом НАБУ, только для экономических преступлений.

«Суть идеи в том, что перезагрузка БЭБ определенным образом повысит эффективность института. Но все это время мы не увидели роли прокуратуры в защите бизнеса. И как-то нарушение подследственности и неадекватные следственные действия против бизнеса они не замечали.

В том числе из-за недостаточной компетентности и добродетели прокуроров, ответственных за процессуальное руководство в уголовных производствах БЭБ.

Поэтому следующий логический этап – необходимость навести порядок в прокуратуре. А это возможно только путем созданной Специальной экономической прокуратуры, которая будет осуществлять надзор за всеми экономическими преступлениями», - отметил Железняк.

Проект Закона будет называться «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины о введении деятельности Специализированной экономической прокуратуры».

Автор: Наталя Мамченко 

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