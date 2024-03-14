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Блокада кордону: проїзд вантажівок до Польщі можливий лише через пункт пропуску «Краківець», – ДПСУ

11:29, 14 березня 2024
Наразі продовжуються блокування пʼяти напрямків на кордоні з Польщею, а саме «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» та «Шегині».
Блокада кордону: проїзд вантажівок до Польщі можливий лише через пункт пропуску «Краківець», – ДПСУ
Фото: Getty Images
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Рух вантажівок на кордоні з Польщею здійснюється лише на пункті пропуску «Краківець». Решта пʼять напрямків залишаються заблокованими.  Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Наразі продовжуються блокування пʼяти напрямків на кордоні з Польщею, а саме «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» та «Шегині». Рух вантажівок відбувається лише через пункт пропуску «Краківець».

Крім того, Демченко зазначив, що польські протестувальники на заблокованих пунктах пропуску дозволяють проїхати деякій кількості вантажівок, наприклад, через «Шегині» минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

Він додав, що у чергах на території Польщі знаходиться приблизно 1050 вантажівок.

Водночас у розблокованому пропускному пункті «Краківець» на проїзд очікує близько 500 вантажних авто. Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п’ятьох напрямках повністю заблокований.

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