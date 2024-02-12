Вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова: у МЗС повідомили про затримання нападника

МЗС взяло на особливий контроль розслідування вбивства 17-річного українця.

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Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен.

«Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії», - зазначив він.

Крім того, Ніколенко повідомив, що консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця.

«Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає», - наголосив речник МЗС.

Раніше стало відомо, що у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг у реанімації.

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