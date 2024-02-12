СБУ та НАБУ проводять обшуки в екснардепа Сергія Пашинського: ЗМІ пишуть про вручену підозру

Пашинський заявив про обшуки у своєму помешканні, однак спростував інформацію про підозру.

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Колишньому народному депутату Сергію Пашинському вручили підозру. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Наразі не розголошується, за якими саме статтями була вручена підозра.

Офіційного підтвердження інформації від правоохоронних органів поки не надходило.

«Екснардепу Пашинському вручили підозру», – сказали співрозмовники видання.

Сам Пашинський повідомив, що вранці 12 лютого до його помешкання з обшуками прийшли працівники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро.

Водночас він спростував інформацію про вручену підозру. Слідчі дії, за його словами, стосуються передачі так званого палива Курченка державі.

Він нагадує, що з березня 2022 року очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України.

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