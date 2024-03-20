Получил взятку от военнослужащего за содействие в оформлении помощи: разоблачен депутат облсовета

Депутат облсовета, глава бюджетного комитета, погорел на взятке.

В среду, 20 марта, правоохранители разоблачили депутата областного совета – главу бюджетного комитета, по просьбе и получению неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Правоохранители установили, что в январе текущего года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения. Военнослужащий после получения матпомощи должен был отдать депутату облсовета половину от полученной суммы.

Депутат был задержан сразу после получения средств.

В САП добавляют, что предварительная правовая квалификация действий лица – ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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