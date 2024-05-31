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Дело депутата, который требовал взятку от военного за содействие в оформлении помощи: есть новые детали

14:35, 31 мая 2024
Чиновник предлагал военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения.
Дело депутата, который требовал взятку от военного за содействие в оформлении помощи: есть новые детали
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31 мая САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении депутата областного совета, в марте 2024 года на получении неправомерной выгоды от военнослужащего ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В настоящее время материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

В САП добавляют, что в рамках досудебного расследования установлено, что в январе 2024 года чиновник предложил военнослужащему помочь в выделении материальной помощи для лечения. Военнослужащий после получения матпомощи должен был отдать депутату облсовета половину от полученной суммы, достигающей 30 тыс. грн.

Действия депутата квалифицированы по ч. 1 ст. 368 УК Украины. Депутату грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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