Верховный Суд подчеркнул, что для снятия отпечатков пальцев не требуется постановление прокурора

Отпечатки пальцев не относятся к кругу объектов, которые могут быть биологическими образцами, поэтому для их снятия не требуется постановление прокурора.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда определил, что отпечатки пальцев не относятся к кругу объектов, которые могут быть биологическими образцами, поэтому для их снятия не требуется постановление прокурора.

Биологические образцы личности производятся в процессе его жизнедеятельности (например кровь, слюна, пот, сперма и т.п.). В ходе отнятия таких биологических образцов они отделяются от организма личности, то есть отбираются. Таким образом, по своей сути биологический образец должен обладать способностью быть обособленным.

Отпечатки пальцев рук – это прежде всего узор, оставленный папиллярными линиями человеческого пальца, визуализируемый экспертом в ходе проведения экспертного исследования путем исследования завитков, изображенных на этом узоре, для установления его принадлежности определенному лицу. Отпечатки пальцев, как и фотография лица, отражение сетчатки глаза, не отделяются от организма индивида, поскольку не таковы по своей природе. Фактически они отражают определенную часть тела лица.

Следовательно, отпечатки пальцев не относятся к кругу объектов, которые могут быть биологическими образцами, поскольку по своей сути такие отпечатки являются отражением папиллярного образца пальцев, они не отделяются от тела лица, в отличие от отбираемых, отбирающихся, биологических образцов существовать и исследоваться. отдельно от биологического индивида, таких как кровь, слюна, пот, сперма и т.д.

Об этом отметил Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения кассационной жалобы защитника, который утверждал, что отпечатки пальцев являются биологическими образцами, поэтому для их снятия необходимо было постановление прокурора, которого материалы уголовного производства не содержат.

Постановление КУС ВС от 21 мая 2024 года по делу № 607/17409/22 (производство № 51-215км24).

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