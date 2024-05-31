Процедура пересмотра алиментных выплат: что нужно знать

Какие основания для уменьшения размера алиментных выплат.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет процедуру пересмотра алиментных выплат.

Алименты являются денежными выплатами, которые один из родителей или оба родителя выплачивают содержание ребенка в случае развода или отдельного проживания в соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины.

Но не всегда для полноценного финансового обеспечения ребенка сумма определенных алиментов может быть достаточной.

Поэтому родители могут самостоятельно договориться об увеличении ежемесячных денежных выплат и оформить соответствующий договор у нотариуса.

Однако когда согласия не удалось достичь, данный спор можно разрешить через суд.

Один из родителей может подать иск в суд о взыскании алиментов.

В исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, обосновывающие необходимость взыскания алиментов, а также предложения по их размеру и доказательная база, а именно:

доказательства изменения материального положения (справки о доходах родителей, кредитные договоры, любые другие документы, которые могут подтвердить изменение материального положения, его ухудшение или улучшение):

доказательства ухудшения или улучшения здоровья (медицинские справки, выводы врачей, истории болезней, рекомендации врачей о необходимости лечения);

доказательства, подтверждающие изменение семейного положения (например, рождение детей у плательщика алиментов, дополнительные расходы по содержанию своих нетрудоспособных родителей).

Но есть также основания для уменьшения размера алиментных выплат.

Это возможно, если плательщик докажет в суде, что его тратятся не по назначению.

Отчет органа опеки и попечительства – один из способов законно подтвердить эти опасения.

По заявлению плательщика алиментов (кроме имеющих задолженность) орган опеки и попечительства может осуществлять внеплановые инспекционные посещения получателя алиментов, но не чаще одного раза в три месяца.

Следует понимать, что законодательство всегда учитывает интересы ребенка и предусматривает меры по обеспечению надлежащего выполнения обязанностей родителями.

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