Верховний Суд наголосив, що для відібрання відбитків пальців не потрібна постанова прокурора

Відбитки пальців не належать до кола об’єктів, які можуть бути біологічними зразками, а тому для їх відібрання не потрібна постанова прокурора.

Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду визначив, що відбитки пальців не належать до кола об’єктів, які можуть бути біологічними зразками, а тому для їх відібрання не потрібна постанова прокурора.

Біологічні зразки особи виробляються в процесі її життєдіяльності (наприклад кров, слина, піт, сперма тощо). У ході відібрання таких біологічних зразків вони відокремлюються від організму особи, тобто відбираються. Таким чином, за своєю суттю біологічний зразок повинен мати здатність бути відокремленим.

Відбитки пальців рук – це передусім візерунок, залишений папілярними лініями людського пальця, який візуалізується експертом у ході проведення експертного дослідження шляхом дослідження завитків, зображених на цьому візерунку, для встановлення його належності певній особі. Відбитки пальців, як і фотографія обличчя, відображення сітківки ока, не відокремлюються від організму індивіда, оскільки не є такими за своєю природою. Фактично вони є відображенням певної частини тіла особи.

Отже, відбитки пальців не належать до кола об’єктів, які можуть бути біологічними зразками, оскільки за своєю суттю такі відбитки є відображенням папілярного узору пальців, вони не відокремлюються від тіла особи, на відміну від біологічних зразків, що можуть відбиратися, існувати й досліджуватися окремо від біологічного індивіда, як-от кров, слина, піт, сперма тощо.

Про це зазначив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги захисника, який стверджував, що відбитки пальців є біологічними зразками, а тому для їх відібрання необхідна була постанова прокурора, якої матеріали кримінального провадження не містять.

Постанова ККС ВС від 21 травня 2024 року у справі № 607/17409/22 (провадження № 51-215км24).

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