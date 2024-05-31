Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд наголосив, що для відібрання відбитків пальців не потрібна постанова прокурора

14:37, 31 травня 2024
Відбитки пальців не належать до кола об’єктів, які можуть бути біологічними зразками, а тому для їх відібрання не потрібна постанова прокурора.
Верховний Суд наголосив, що для відібрання відбитків пальців не потрібна постанова прокурора
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду визначив, що відбитки пальців не належать до кола об’єктів, які можуть бути біологічними зразками, а тому для їх відібрання не потрібна постанова прокурора.

Біологічні зразки особи виробляються в процесі її життєдіяльності (наприклад кров, слина, піт, сперма тощо). У ході відібрання таких біологічних зразків вони відокремлюються від організму особи, тобто відбираються. Таким чином, за своєю суттю біологічний зразок повинен мати здатність бути відокремленим.

Відбитки пальців рук – це передусім візерунок, залишений папілярними лініями людського пальця, який візуалізується експертом у ході проведення експертного дослідження шляхом дослідження завитків, зображених на цьому візерунку, для встановлення його належності певній особі. Відбитки пальців, як і фотографія обличчя, відображення сітківки ока, не відокремлюються від організму індивіда, оскільки не є такими за своєю природою. Фактично вони є відображенням певної частини тіла особи.

Отже, відбитки пальців не належать до кола об’єктів, які можуть бути біологічними зразками, оскільки за своєю суттю такі відбитки є відображенням папілярного узору пальців, вони не відокремлюються від тіла особи, на відміну від біологічних зразків, що можуть відбиратися, існувати й досліджуватися окремо від біологічного індивіда, як-от кров, слина, піт, сперма тощо.

Про це зазначив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги захисника, який стверджував, що відбитки пальців є біологічними зразками, а тому для їх відібрання необхідна була постанова прокурора, якої матеріали кримінального провадження не містять.

Постанова ККС ВС від 21 травня 2024 року у справі № 607/17409/22 (провадження № 51-215км24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки – Верховний Суд проводить обговорення місії господарських судів

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі найбільш болючими є два питання – чисельні мораторії і відповідна економічна модель врегулювання проблемної заборгованості великих державних підприємств та захист цивільного обороту, щоб не породити нову хвилю відбирання майна від добросовісних набувачів.

Нова мапа судів, аудит і реорганізація ДСА, створення ВАСУ – в Офісі Президента озвучили наступні кроки судової реформи

Також серед кроків – розробка на підставі досвіду європейських країн правил, які б не допустили зупинення роботи суддівського врядування.

Верховна Рада скасує голосування за закон про доплати військовим і обмеження зарплат чиновників, який так і не набув сили

Верховна Рада рік тому підтримала законопроект, в якому з’явилася скандальна правка про повернення щомісячних додаткових виплат у розмірі 30 тисяч грн для військовослужбовців, незалежно від районів проходження служби, а також про обмеження зарплат чиновників сумою в 10 «мінімалок».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду