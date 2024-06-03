Собрали 5 млн грн якобы для пострадавших от войны детей: разоблачили фиктивный благотворительный фонд

Собранные деньги фигуранты распределяли между собой, а для маскировки противоправных действий иногда переводили незначительную часть денег на благотворительность.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 3 членов группы, которые завладели деньгами, которые собирали от имени благотворительного фонда якобы на нужды пострадавших от войны детей.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, злоумышленники зарегистрировали благотворительный фонд и создали call-центр, операторы которого совершали телефонные звонки и рассылку сообщений предпринимателям, представителям разных организаций и обычным гражданам с просьбой приобщиться к сбору денег.

Лица уверяли благотворителей, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Впрочем, собранные деньги фигуранты распределяли между собой, а для маскировки противоправных действий иногда переводили незначительную часть денег на благотворительность, чтобы показать, что действительно кому-то помогают.

По данным следствия, с апреля 2022 по июнь 2023 участники группировки присвоили около 5 млн гривен пожертвований.

В ходе обысков по местам жительства участников группы правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности.

В ходе досудебного расследования фигурантам избраны меры предосторожности в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а также одному подозреваемому круглосуточный домашний арест.

В настоящее время обвинительный акт в отношении трех членов группы направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленникам грозит от пяти до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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