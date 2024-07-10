На Киевщине мужчина забил до смерти товарища, потому что тот спрятал от него алкоголь

Смерть наступила от кровопотери, разрыва селезенки и закрытой травмы живота.

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В Таращанской общине Киевской области мужчина смертельно избил товарища из-за того, что тот спрятал от него бутылку алкоголя. За это преступление ему грозит до 10 лет заключения, сообщают правоохранители. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел в нежилом доме, где подозреваемый вместе с друзьями проводил время. Между ним и 46-летним потерпевшим возник конфликт. 33-летний злоумышленник, разъяренный из-за спрятанной бутылки, начал бить товарища по туловищу. Затем заставил его спуститься в 1,5-метровую яму в том же доме, где нанес еще шесть ударов кулаком.

Медики, осмотревшие тело, установили, что смерть наступила от кровопотери, разрыва селезенки и закрытой травмы живота.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, специалисты-криминалисты и руководство полиции Белоцерковщины. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили подозреваемому о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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