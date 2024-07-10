В Андах нашли тело альпиниста, пропавшего без вести 22 года назад

Тело Уильяма Стемпфла сохранилось при низких температурах и было найдено благодаря глобальному потеплению.

Гора Уаскаран, фото из открытых источников

В горах Перу нашли тело пропавшего без вести 22 года назад американского альпиниста Уильяма Стемпфла при попытке покорения высочайшей вершины Анд – Уаскарана. Об этом сообщает BBC.

Как известно, в июне 2002 года 59-летнего мужчину объявили пропавшим без вести. Тогда Стемпфл вместе с двумя другими туристами пытался взойти на гору Уаскаран — высшую точку Перу (6768 м). Лавина похоронила под собой группу скалолазов, а сегодня, кроме Стемпфла, удалось найти только одно тело.

Полиция Перу сообщила, что тело альпиниста было обнаружено после таяния ледников на горе. Правоохранители идентифицировали Стемпфла по паспорту, найденному среди его личных вещей. Тело и одежда альпиниста хорошо сохранились благодаря низким температурам в горах.

The Guardian пишет, что поскольку глобальное потепление приводит к таянию и отступлению ледников по всему миру, власти все чаще сообщают об обнаружении человеческих останков. Тела погибших альпинистов обнаруживают после того, как снег и лед тают и отступают все дальше к вершинам гор. Ледниковая масса в перуанских Андах уменьшается уже около 10 лет.

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