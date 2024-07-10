В Андах знайшли тіло альпініста, який зник безвісти 22 роки тому

Тіло Вільяма Стемпфла збереглося за умов низьких температур і було знайдено завдяки глобальному потеплінню.

Гора Уаскаран, фото з відкритих джерел

У горах Перу знайшли тіло американського альпініста Вільяма Стемпфла, який зник безвісти 22 роки тому, під час спроби підкорення найвищої вершини Анд – Уаскарану. Про це повідомляє ВВС.

Як відомо, у червні 2002 року 59-річного чоловіка оголосили зниклим безвісти. Тоді Стемпфл разом із двома іншими туристами намагався зійти на гору Уаскаран — найвищу точку Перу (6 768 м). Лавина поховала під собою групу скелелазів, а на сьогодні, окрім Стемпфла, вдалося знайти лише одне тіло.

Поліція Перу повідомила, що тіло альпініста виявили після танення льодовиків на горі. Правоохоронці ідентифікували Стемпфла за паспортом, знайденим серед його особистих речей. Тіло і одяг альпініста добре збереглися завдяки низьким температурам в горах.

The Guardian пише, що оскільки глобальне потепління призводить до танення та відступу льодовиків по всьому світу, влада все частіше повідомляє про виявлення людських останків. Тіла загиблих альпіністів знаходять після того, як сніг і лід тануть і відступають все далі до вершин гір. Льодовикова маса в перуанських Андах зменшується вже близько 10 років.

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