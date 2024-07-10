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На Київщині чоловік забив до смерті товариша, бо той сховав від нього алкоголь

22:00, 10 липня 2024
Смерть настала від крововтрати, розриву селезінки та закритої травми живота.
На Київщині чоловік забив до смерті товариша, бо той сховав від нього алкоголь
Джерело фото: pol.kyivregion
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У Таращанській громаді Київської області чоловік смертельно побив товариша через те, що той сховав від нього пляшку алкоголю. За цей злочин йому загрожує до 10 років ув'язнення, повідомляють правоохоронці. Про це повідомила поліція Київської області.

Інцидент стався в нежитловому будинку, де підозрюваний разом із друзями проводив час. Між ним і 46-річним потерпілим виник конфлікт. 33-річний зловмисник, розлючений через сховану пляшку, почав бити товариша по тулубу. Потім змусив його спуститися до 1,5-метрової ями в тому ж будинку, де завдав ще шість ударів кулаком.

Медики, що оглянули тіло, встановили, що смерть настала від крововтрати, розриву селезінки та закритої травми живота.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та керівництво поліції Білоцерківщини. Зловмисника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили підозрюваному про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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