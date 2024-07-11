Пенсії можуть скоротити: у Пенсійному фонді пояснили, в яких випадках

Пенсіонер має повідомляти про працевлаштування або звільнення, а також реєстрацію або закриття ФОП.

Пенсійний фонд має право зменшити пенсійні виплати на 20% у випадку, якщо пенсіонер влаштується на роботу та не повідомить про це ПФУ.

Пенсіонер зобов’язаний повідомляти про працевлаштування або звільнення, а також реєстрацію або закриття ФОП. Це передбачено ч. 2 ст. 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Це важливо, оскільки після звістки про звільнення пенсіонери отримують можливість нарахування додаткових виплат і підвищень, які надаються тільки непрацюючим особам. Наприклад, перерахунок пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Також, якщо йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років, у разі працевлаштування на роботу, яка дала право на таку пенсію, виплати припиняють.

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