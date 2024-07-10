Радянські копійки можуть приносити дохід: на аукціоні виставили рідкісну монету

На аукціоні Violity виставили на продаж 5 копійок 1979 року карбування. Лот оцінено в 35 тисяч гривень. Особливість цієї монети полягає в її рідкісному штемпелі.
«Маленька зірка зустрічається дуже рідко», — зазначає продавець. Він також попереджає, що на монеті є «незначні сліди часу, ерозія».
Цінність монети полягає у використанні штемпеля Ф71, який застосовували з 1961 року. Характеристики рідкісної монети:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.