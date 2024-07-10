Радянські копійки можуть приносити дохід: на аукціоні виставили рідкісну монету

Деякі монети часів СРСР можуть стати джерелом непоганого доходу для своїх власників.

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На аукціоні Violity виставили на продаж 5 копійок 1979 року карбування. Лот оцінено в 35 тисяч гривень. Особливість цієї монети полягає в її рідкісному штемпелі.

«Маленька зірка зустрічається дуже рідко», — зазначає продавець. Він також попереджає, що на монеті є «незначні сліди часу, ерозія».

Цінність монети полягає у використанні штемпеля Ф71, який застосовували з 1961 року. Характеристики рідкісної монети:

Між другим і третім нижніми правими витками стрічки знаходяться сім стебел.

Буква «Р» зміщена вправо, перебуваючи під сполучним витком стрічки.

Зрізи стебел не з'єднані між собою лініями.

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