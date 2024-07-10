Украина получит первый транш по прибыли от замороженных активов рф в течение нескольких недель, — Еврокомиссия

В общей сложности до конца года Украина получит около 15 миллиардов евро.

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Украина получит первый транш по прибыли от замороженных российских активов в течение нескольких недель. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на пресс-конференции в Брюсселе.

«У нас есть собственное предложение, которое находится в стадии реализации, с которым согласились страны-члены ЕС, и сейчас мы работаем над тем, чтобы первый транш по прибыли от обездвиженных активов был доступен Украине в течение следующих нескольких недель», — отметил он.

По словам Виганда, до конца текущего года Украина получит около 15 миллиардов евро (16,24 миллиарда долларов).

Кредит также будет погашаться от будущих поступлений по российским активам.

Ранее мы писали, что Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию активов рф.

Кроме того, в США размышляют над размером своего взноса в заем Украины на 50 млрд за счет замороженных активов рф.

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