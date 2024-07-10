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В распоряжении стран НАТО 90 систем Patriot, из которых 62 принадлежат США – СМИ

16:23, 10 июля 2024
Часть из них размещены на Ближнем Востоке, главным образом для защиты американских баз.
В распоряжении стран НАТО 90 систем Patriot, из которых 62 принадлежат США – СМИ
Источник фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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В своем выступлении на саммите НАТО президент США Джо Байден объявил, что в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, в частности NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard. «Эти системы еще больше расширят и усилят прикрытие противовоздушной обороны Украины», - добавил он.

В распоряжении стран НАТО 90 современных и дееспособных систем Patriot, две трети из которых принадлежат Соединенным Штатам: в распоряжении Пентагона 62 развернутые батареи. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные Лондонского Международного института стратегических исследований, которые приводит New York Times.

Часть из них размещена на Ближнем Востоке, главным образом для защиты американских баз и чувствительных объектов от иранских воздушных ударов, а также в Японии и Южной Корее для защиты от вероятного нападения КНДР или Китая.

«Можно ли было передать Украине какую-то из этих 62 систем? Наверное, да.

Очень сложно поверить, что все они незаменимы – особенно когда речь идет о ПВО где-то в Азии, где «Патриоты» приходится иногда использовать не по прямому назначению, например защиту от баллистики, а даже для сбивания дронов. Впрочем, для Пентагона эти аргументы не убедительны, и США настаивают, что не могут уменьшить количество объектов под защитой» - отмечает издание.

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