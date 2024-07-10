ВПЛ получат дополнительные выплаты: о чем идет речь

В Украине внедрили субсидию на аренду жилья для переселенцев.

Министерство социальной политики Украины вместе с международными партнерами и народными депутатами разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - субсидию на аренду жилья. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Марчак отметила, что пилотный проект будет реализован в нескольких регионах Украины Пенсионным фондом, который имеет опыт выплаты субсидий для более трех миллионов граждан и способен обмениваться данными с государственными органами для обеспечения выплат.

По ее словам, субсидия будет внедрена параллельно с выплатами на проживание, которые составляют 2 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и 3 тысячи гривен для детей. Министерство планирует предоставлять субсидию тем переселенцам, которые тратят на аренду жилья более 30% совокупного дохода.

"Устанавливая этот норматив, мы консультировались с международными партнерами, с гуманитарными организациями, которые внедряли проекты", - отметила Марчак.

Для расчета субсидии будет использован социальный норматив жилой площади: 13,5 квадратных метров на одного человека и 35 квадратных метров на семью, а также среднюю стоимость аренды - 193,6 гривен за квадратный метр по данным Госстата. Эта сумма будет скорректирована на региональный коэффициент стоимости аренды.

В то же время субсидия будет предоставляться только при условии заключения официального договора с арендодателем. Типовое соглашение можно будет подписать в отделениях Пенсионного фонда или в личном электронном кабинете на сайте ПФУ.

По данным Министерства финансов, в первом полугодии более 3,2 миллиона домохозяйств получили льготы и жилищные субсидии на общую сумму 24,4 миллиарда гривен. В 2023 году более 2,5 миллиона ВПЛ получили помощь на проживание, на которую из госбюджета было выделено 73,3 миллиарда гривен. В 2024 году помощь переселенцам урезали, но выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью и дети-сироты продолжат получать выплаты.

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