Минобороны подтвердило, что печать повесток будет цифровизированная и массовая

Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов, а теперь их просто распечатают массово, подпишут цифровой подписью и направят по адресам.

Как писала «Судебно-юридическая газета», печать повесток ТЦК цифровизировалась, что позволит ускорить наложение заочных штрафов и взыскание средств с ухилянцев.

Буквально это означает, что с помощью электронного Реестра «Оберег» автоматически произведут выборку лиц, подлежащих вызову в ТЦК, сформируют повестки в электронном виде, которые подпишут КЭП и направят по почте по адресу. Уклонился от повестки – получи штраф. Не заплатил штраф – жди ареста счетов и имущества.

10 июля о соответствующем постановлении сообщило Министерство обороны Украины. Традиционно постановление пока не опубликовано на сайте Кабмина.

«Кабмин принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток.

Постановление, принятое правительством, значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.

Теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Министерство обороны и Генеральный штаб инициировали изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период.

Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберег. Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти нововведения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность» - отметили в Минобороны.

Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился – повестки и дальше будут вручаться лично или направляться по почте.

Автор: Наталя Мамченко

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