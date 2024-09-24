Общественный совет при АРМА сложил свои полномочия

АРМА будет объявлять новый состав Общественного совета в соответствии с действующим законодательством и с учетом требований.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении деятельности действующего с 2022 года состава Общественного совета при АРМА. Соответствующее решение было принято во время общего собрания.

В АРМА отмечают, что во время развернутой полномасштабной войны против Украины, пребывания руководящего состава Общественного совета в городе Харьков, осложнений, возникающих в связи с электроснабжением, и соответственно возможностями оперативно прорабатывать срочные вопросы, при отсутствии средств и финансирования о чем неоднократно обращалось внимание членов Общественного совета, возможности постоянного участия в заседаниях комиссий, проводимых Нацагентством офлайн, предварительным выходом из состава Общественного совета четырех членов по собственной инициативе, АРМА поддержало решение общего собрания и поблагодарило предыдущий состав Общественного совета за одобренные решения.

Нацагентство будет объявлять новый состав Общественного совета при АРМА в соответствии с действующим законодательством и с учетом требований, действующих в период военного положения на территории Украины.

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