В Волынском ТЦК создадут места для общения адвокатов с военнообязанными

В Волынском ТЦК появится специальное место общения между адвокатами и клиентами.

Фото: unba.org.ua

В Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки появится специальное место для проведения встреч между адвокатами и военнообязанными. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Отмечается, что такое решение военное командование приняло после совещания с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщил Волынский ТЦК в письме от 19.09.2024 №1104.

Там считают, что подобная практика имеет положительный опыт реализации.

Ранее сообщалось, что Кабмин запускает автоматизированную печать повесток с помощью реестра «Оберег».

Добавим, Дмитрий Лубинец объяснил, кто может осуществлять проверку военно-учетных документов.

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