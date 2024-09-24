У Волинському ТЦК створять місця для спілкування адвокатів з військовозобов’язаними

У Волинському ТЦК зʼявиться спеціальне місце для спілкування між адвокатами та клієнтами.

Фото: unba.org.ua

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У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зʼявиться спеціальне місце для проведення зустрічей між адвокатами та військовозобов’язаними. Про це повідомила Національна асоціація адвокатів України.

Зазначається, що таке рішення військове командування прийняло після наради з представниками Національної асоціації адвокатів України, повідомив Волинський ТЦК у листі від 19.09.2024 №1104.

Там уважають, що така практика має позитивний досвід реалізації.

Раніше ми писали, що Кабмін запускає автоматизований друк повісток за допомогою реєстру «Оберіг».

Додамо, Дмитро Лубінець пояснив, хто може здійснювати перевірку військово-облікових документів.

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