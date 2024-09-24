Повітряні сили не підтвердили порушення повітряного простору України з боку Білорусі

Ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода.

Фото: УНІАН

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У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено.

Там зазначили, що, ймовірно, була застосована радіолокаційна перешкода.

Раніше моніторингові канали повідомили, що 24 вересня білоруський навчально-бойовий літак Як-130 зайшов у повітряний простір України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряна ціль (не швидкісна) була на межі Київської та Житомирської областей та перетнула державний кордон з території Білорусі.

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