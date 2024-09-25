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На Одещині затримали прикордонника, який отримав хабар у 4 тисячі доларів за переправлення чоловіка до Молдови

07:37, 25 вересня 2024
Після отримання коштів прикордонник мав доставити особистим автомобілем чоловіка призовного віку до кордону для подальшого переправлення його у Молдову.
На Одещині затримали прикордонника, який отримав хабар у 4 тисячі доларів за переправлення чоловіка до Молдови
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На Одещині правоохоронці затримали прикордонника за отримання неправомірної вигоди у розмірі 4000 доларів від цивільної особи. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як з’ясувалося, після отримання коштів військовослужбовець мав доставити особистим транспортним засобом чоловіка призовного віку до державного кордону для подальшого переправлення його у Молдову.

«Затримання здійснювали офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону ГВВВБ «Південь» спільно зі співробітниками УСБ України в Одеській області, слідчим СУ ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у ході роботи за ч.3 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»», — зазначили у ДПСУ.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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