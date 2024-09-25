На Одесщине задержан пограничник, получивший взятку в 4 тысячи долларов за переправку мужа в Молдову

После получения средств пограничник должен был доставить личным автомобилем мужчину призывного возраста в границу для последующей переправки в Молдову.

В Одесской области правоохранители задержали пограничника за получение неправомерной выгоды в размере 4000 долларов от гражданского лица. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, после получения средств военнослужащий должен был доставить личным транспортным средством мужчину призывного возраста в государственную границу для последующей переправки в Молдову.

«Задержание осуществляли офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду ГОВВБ «Юг» совместно с сотрудниками УСБ Украины в Одесской области, следователем СУ ГУНП в Одесской области при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, в ходе работы по ч.3 ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», - отметили в ГПСУ.

Пока фигурант дела сообщен о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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