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Избран председатель Беляевского райсуда Одесской области

20:23, 24 сентября 2024
Председателем суда избран Сергей Драников.
Избран председатель Беляевского райсуда Одесской области
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Беляевский районный суд Одесской области сообщил, что 23 сентября состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда

По результатам тайного голосования Драников Сергей Михайлович повторно избран на административную должность главы Беляевского районного суда Одесской области сроком на три года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

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