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Обрано голову Біляївського райсуду Одеської області

20:23, 24 вересня 2024
Головою суду обрано Сергія Дранікова.
Обрано голову Біляївського райсуду Одеської області
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Біляївський районний суд Одеської області повідомив, що 23 вересня відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду

За результатами таємного голосування Драніков Сергій Михайлович повторно обраний на адміністративну посаду голови Біляївського районного суду Одеської області строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

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