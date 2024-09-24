Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області

20:59, 24 вересня 2024
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 16 жовтня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).      

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати своє документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та члена Ради прокурорів

Членами КДКП та Ради прокурорів обрано представників вищих навчальних закладів Києва та Харкова.

Для забезпечення видатків бюджету на 2025 рік українському уряду потрібно десь знайти і позичити більш, ніж 23 млрд доларів США – Роксолана Підласа

Ті чи інші видатки не профінансовані в проекті бюджету не тому, що хтось дурний, і не розуміє важливості певних сфер, а тому що цих грошей просто нема – голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна.

Кожна гривня, яка покривається у соціальному бюджеті – це кошти, які нам спонсорують міжнародні партнери – в уряді пояснили причини заморожування соцстандартів в проекті бюджету на 2025 рік

В свою чергу, очільниця Антикорупційного комітетів Ради Анастасія Радіна підкреслила, що «23 мільярди доларів станом на зараз незрозуміло звідки ми будемо брати для покриття навіть тих видатків, які вже закладені в цьому бюджеті, і це треба розуміти».

Кабмін запускає автоматизований друк повісток за допомогою реєстру «Оберіг» – до кінця 2024 року надрукують 900 тисяч повісток

Повістки будуть друкувати автоматично за допомогою Реєстру «Оберіг», за це з резервного фонду бюджету «Укрпошта» отримає 54 млн грн, а поліграфічний комбінат «Україна» 17,82 млн грн.

Суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку

Алла Олійник продовжить кар’єру як суддя Конституційного Суду України

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду