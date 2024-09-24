ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області 3 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 16 жовтня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати своє документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів.

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