ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів.

18 вересня в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Червоноградського міського суду Львівської області Рудакова Дмитра Ігоровича до Франківського районного суду міста Львова.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Старобільського районного суду Луганської області Форощука Олександра Віталійовича до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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