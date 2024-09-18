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Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

15:30, 18 вересня 2024
Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.
Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів
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18 вересня делегати з’їзду суддів будуть визначатися з новим суддею Конституційного Суду.  Делегати з’їзду будуть обирати серед двох претенденток – суддів Верховного Суду, які у травні отримали позитивні висновки від Дорадчої групи експертів – Алли Олійник та Олександри Яновської.

Під час діалогу з кандидатами на посаду деякі делегати ставили питання, якими, вочевидь, натякали на невдоволення певними проблемами в судовій владі, що не вирішуються. Зокрема, було питання про доцільність обрання судді КСУ, якщо не розглядаються подання, які стосуються проблем судової влади. Також виникло питання, скільки відраховують судді Верховного Суду на ЗСУ. Детальніше про питання можна прочитати у трансляції «Судово-юридичної газети».

Згодом слово попросив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик.

«Можливо не всі мене зрозуміють правильно. Постараюся донести свої переживання. Вища рада правосуддя це колегіальний незалежний орган, який покликаний забезпечити незалежність судової влади і її підзвітність перед суспільством.

Судова спільнота не може бути відірваною від суспільства. Вона має реагувати на його запити, заклики і прагнення.

Очікування наших міжнародних партнерів в тому, що з’їзд суддів забезпечить інституційну безперервність функціонування Конституційного Суду.

Міжнародні партнери просять нас досягнути тих стандартів, в яких органи управління нашої держави відповідали б тим стандартам, які є в європейських державах.

Тому, хочемо ми чи не хочемо, ми мусимо відповідати цим стандартам. Один із стандартів є забезпечення діяльності КСУ. Ми не можемо провалити голосування. І я закликаю вас не піддаватися тому, що я почув, щоб не підтримувати жодного з кандидатів. Ми не можемо себе поставити в протистояння» - зазначив Григорій Усик.

Він додав, що ВРП намагається вирішувати проблеми в судовій влади, але не завжди публічно. Зокрема, ВРП висловила стурбованість фінансуванням судової влади.

Також Усик пояснив, що соціальні стандарти у бюджеті на 2025 рік значно понижені. «Чи зрозуміють нас громадяни, якщо ми інтереси свого матеріального забезпечення будемо ставити вище суспільних інтересів» - звернувся Усик до делегатів з’їзду.

Нагадаємо, голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям.

Автор: Наталя Мамченко 

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Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.

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