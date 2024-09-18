Глава ВСП Григорий Усик призвал делегатов съезда судей не срывать голосование за нового судью КСУ, потому что это требование международных партнеров

Председатель ВСП Григорий Усик объяснил делегатам съезда, что они должны проголосовать за нового судью КСУ и не должны возмущаться уровнем финансового обеспечения судов.

18 сентября делегаты съезда судей будут определяться с новым судьей Конституционного Суда. Делегаты съезда будут выбирать среди двух претенденток – судей Верховного Суда, которые в мае получили положительные выводы от Совещательной группы экспертов – Аллы Олейник и Александры Яновской.

Во время диалога с кандидатами на должность некоторые делегаты задавали вопросы, которыми, очевидно, намекали на недовольство определенными проблемами в судебных властях, которые не решаются. В частности, был вопрос о целесообразности избрания судьи КСУ, если не рассматриваются представления, касающиеся проблем судебной власти. Также возник вопрос, сколько отчисляют судьи Верховного Суда на ВСУ. Детальнее о вопросах можно прочитать в трансляции «Судебно-юридической газеты».

Впоследствии слово попросил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик.

«Возможно, не все меня поймут правильно. Постараюсь донести свои переживания. Высший совет правосудия это коллегиальный независимый орган, призванный обеспечить независимость судебной власти и ее подотчетность перед обществом.

Судебное сообщество не может быть оторвано от общества. Оно должно реагировать на его запросы, призывы и стремления.

Ожидание наших международных партнеров состоит в том, что съезд судей обеспечит институциональную непрерывность функционирования Конституционного Суда.

Международные партнеры просят нас достичь тех стандартов, в которых органы управления нашего государства соответствовали бы тем стандартам, которые есть в европейских государствах.

Поэтому, хотим мы или не хотим, мы должны соответствовать этим стандартам. Одним из стандартов является обеспечение деятельности КСУ. Мы не можем провалить голосование. И я призываю вас не поддаваться, потому что я услышал, чтобы не поддерживать ни одного из кандидатов. Мы не можем себя поставить в противостояние», - отметил Григорий Усик.

Он добавил, что ВСП пытается решать проблемы у судебной власти, но не всегда публично. В частности, ВСП выразила обеспокоенность финансированием судебной власти.

Также Усик объяснил, что социальные стандарты в бюджете на 2025 год значительно снижены. «Поймут ли нас граждане, если мы интересы своего материального обеспечения будем ставить выше общественных интересов» - обратился Усик к делегатам съезда.

Напомним, глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям.

Автор: Наталья Мамченко

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