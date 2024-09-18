Распространяется ли общее правило об оставлении заявления без рассмотрения на дела о признании физлица недееспособным – постановление КГС ВС

КГС ВС отметил, что заявление о признании лица недееспособным подлежит рассмотрению только в порядке отдельного производства и не может быть оставлено без рассмотрения из-за спора о праве.

Фото: supreme.court.gov.ua

На дела о признании физического лица недееспособным не распространяется общее правило об оставлении заявления без рассмотрения в случае возникновения спора о гражданском праве, поскольку признание лица недееспособным не дает ему возможности участвовать в процессе, а его интересы в суде будет представлять законный представитель.

Наличие помощника у такого лица не свидетельствует о споре о праве.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 21 августа 2024 г. № 201/1531/23 (производство № 61-6862св24).

Дочка й онук чоловіка звернулися до суду з позовом про визнання його недієздатним, встановлення опіки та призначення опікуна.

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, залишив заяву без розгляду, оскільки встановлення опіки на користь заявників у цій справі за наявності в чоловіка офіційного помічника, який здійснює за ним постійний догляд, свідчить про наявність спору про право, який не може бути вирішено в порядку окремого провадження.

КЦС ВС задовольнив касаційну скаргу дочки чоловіка, скасував судові рішення й направив справу для розгляду до суду першої інстанції, зробивши такі правові висновки.

Предметом судової діяльності в цій справі є визначення наявності підстав для встановлення такого правового стану фізичної особи, як недієздатність. За рішенням суду фізична особа визнається недієздатною повністю, а не стосовно до конкретного правочину, вчиненого нею.

У своїх рішеннях ВС вказував, що від вирішення питання щодо дієздатності громадянина залежить можливість його участі у вирішенні інших цивільних справ. Тому заяви про визнання громадянина недієздатним підлягають розгляду окремо від інших вимог у порядку, передбаченому статтями ЦПК України. Одночасно зі спором про право цивільне питання про недієздатність громадянина суд може вирішувати лише в тому разі, коли спір виник після смерті цього громадянина.

За загальним правилом у разі виникнення спору про право цивільне під час розгляду справи окремого провадження суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах. Зазначене положення не поширюється на справи про визнання фізичної особи недієздатною. Це пояснюється тим, що визнання особи недієздатною не надає їй можливості брати участь у процесі, а її інтереси в суді буде представляти законний представник. Тому при вирішенні спору про право цивільне, коли одна зі сторін є психічно хворою особою, повинно відбутися визнання цієї особи недієздатною. Наявність помічника в особи, яку просять визнати недієздатною, не свідчить про спір про право.

За таких обставин висновок суду першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, про залишення заяви без розгляду є неправильним.

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