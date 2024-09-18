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ВККС рекомендует отправить двух судей в другие суды

17:10, 18 сентября 2024
Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке судей.
ВККС рекомендует отправить двух судей в другие суды
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18 сентября в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича в Франковский районный суд города Львова.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке судьи Старобельского районного суда Луганской области Форощука Александра Витальевича в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

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