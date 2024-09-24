У Харкові росіяни вдарили КАБом по будинку, який вже був обстріляний на початку війни — фото та відео

Ігор Терехов повідомив, будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі міста, раніше вже був обстріляний.

Джерело фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

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Як відомо, 24 вересня ворог обстріляв КАБами житлові райони Харкова.

Міського голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Київському районі наразі відомо про 13 постраждалих, серед них один загиблий.

Він зазначив, що будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни.

«Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом», - повідомив Терехов.

Джерело фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

Джерело відео: Ігор Терехов

Раніше ми писали, що у Харкові пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару.

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