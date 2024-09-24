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Ворог обстріляв КАБами житлові райони Харкова, є загиблі

16:21, 24 вересня 2024
Удари росії прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова.
Ворог обстріляв КАБами житлові райони Харкова, є загиблі
Фото ілюстративне, джерело фото - ukrinform.com
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У вівторок, 24 вересня, російські окупанти обстріляли чотири адміністративних райони Харкова. Про це повідомив міського голова Харкова Ігор Терехов.

«Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста», - написав він.

За словами міського голови Харкова, згідно з попередньою інформацією, терористи влучили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов додав, що у результаті удару 3 особи загинуло та 15 отримали поранення.

Джерело фото: Омбудсман Дмитро Лубінець

Раніше ми писали, що у Харкові пошкоджено будівлю Східного апеляційного господарського суду внаслідок ворожого удару.

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