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В Україні зросли ціни виробників промислової продукції на 31,2%

23:00, 24 вересня 2024
Виробництво молока подорожчало на 17,8%.
В Україні зросли ціни виробників промислової продукції на 31,2%
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Гуртові ціни виробників промислової продукції в Україні у серпні 2024 року збільшилися на 31,2% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Внутрішні ціни зросли на 35%, тоді як експортні – лише на 6,7%, свідчать дані Держстату.

Зокрема, у секторі виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни піднялися на 10,5%. У межах України цей показник становив 10,8%, а за межами – 9,2%. Найбільше зростання відзначено у виробництві молочних продуктів – на 17,8%, та м'яса – на 16,4%, причому в Україні ціни на ці продукти також зросли на 16,4%.

Разом із цим, ціни на виробництво цукру впали на 10,3% за рік. Зміни гуртових цін зазвичай впливають на споживчі ціни через кілька місяців.

На світовій арені у серпні 2024 року спостерігалося зниження цін на продовольство, зокрема на цукор, м'ясо та зернові, що перевищило підвищення цін на рослинні олії та молочні продукти. Індекс цін ФАО в серпні був на 1,1% нижчим у річному вимірі і на 24,7% меншим порівняно з піковим значенням у 160,3 пункти, досягнутим у березні 2022 року.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%, а річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вищий показник інфляції спостерігався лише у серпні минулого року (8,6%). Національний банк України у липні переглянув прогноз інфляції на 2024 рік до 8,5% з 8,2%, очікуючи подальше прискорення інфляції в наступних трьох кварталах, проте вважає, що вона залишатиметься помірною.

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