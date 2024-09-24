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В Украине выросли цены производителей промышленной продукции на 31,2%

23:00, 24 сентября 2024
Производство молока подорожало на 17,8%.
В Украине выросли цены производителей промышленной продукции на 31,2%
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Оптовые цены производителей промышленной продукции в Украине в августе 2024 года увеличились на 31,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Внутренние цены выросли на 35%, тогда как экспортные - лишь на 6,7%, свидетельствуют данные Госстата.

В частности, в секторе производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены поднялись на 10,5%. В пределах Украины этот показатель составил 10,8%, а за пределами - 9,2%. Наибольший рост отмечен в производстве молочных продуктов - на 17,8%, и мяса - на 16,4%, причем в Украине цены на эти продукты также выросли на 16,4%.

Вместе с этим, цены на производство сахара упали на 10,3% за год. Изменения оптовых цен обычно влияют на потребительские цены через несколько месяцев.

На мировой арене в августе 2024 года наблюдалось снижение цен на продовольствие, в частности на сахар, мясо и зерновые, что превысило повышение цен на растительные масла и молочные продукты. Индекс цен ФАО в августе был на 1,1% ниже в годовом измерении и на 24,7% меньше по сравнению с пиковым значением в 160,3 пункта, достигнутым в марте 2022 года.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%, а годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Более высокий показатель инфляции наблюдался только в августе прошлого года (8,6%). Национальный банк Украины в июле пересмотрел прогноз инфляции на 2024 год до 8,5% с 8,2%, ожидая дальнейшее ускорение инфляции в следующих трех кварталах, однако считает, что она будет оставаться умеренной.

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